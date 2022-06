Enquête de mobilité à Lausanne – Le decrescendo de la voiture en ville appuyé par un sondage Présentée par la Municipalité, l’étude monte des citoyens prêts à la marche, au vélo ou au bus. Le président de l’ACS-Vaud la juge «ultra-orientée». Lise Bourgeois

À Lausanne, de plus en plus de pistes cyclables sont aménagées, ce qui est salué par les sondés, qui sont malgré tout encore nombreux à ne pas se sentir en sécurité. FLORIAN CELLA/ARCHIVES

La Municipalité de Lausanne a voulu prendre une photo de la situation. Que pensent les citoyens de la ville, de l’agglomération et du reste du canton de sa politique de mobilité? Pour faire avancer leur politique climatique, les dirigeants doivent, estime Florence Germond, «travailler avec la population».

3500 sondés

L’exercice de la Municipalité a été réalisé en grande partie l’automne dernier, entre le 13 septembre et le 30 octobre 2021. Deux entités y ont participé, l’institut de sondage MIS Trend et le bureau de recherche 6-t. Parmi les plus de 3500 personnes interrogées, 2021 vivent à Lausanne, 1057 dans l’agglomération et 389 en dehors de l’agglomération.