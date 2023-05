Les récentes performances de ChatGPT et autres intelligences artificielles nous ont tous bluffés. À terme, l’IA s’appliquera dans tous les domaines et nous concernera tous: transports, éducation, santé, commerce, recrutement, finances, etc. Bien utilisée, elle pourra être une aide précieuse, en augmentant notre expertise, et en facilitant les tâches routinières.

Mais ces outils, basés sur une reconnaissance de formes utilisant des réseaux neuronaux et digérant d’immenses bases de données, fonctionnent un peu comme une boîte noire, avec des mécanismes de décision opaques. Mal utilisés, ils peuvent léser nos libertés.

D’ailleurs, les problèmes rapportés en lien avec l’IA (images truquées embarrassantes, voitures semi-autonomes devenues folles, arrestations infondées basées sur la reconnaissance faciale, etc.) sont en forte augmentation. De nos jours, le gros des investissements dans l’IA est fait par le secteur privé, détenteur des clés d’une utilisation éthique de ces outils.

Des outils qu’il nous faudra impérativement dompter, donc réglementer. L’Union européenne s’y est déjà attelée, et les contours d’une bonne réglementation commencent à émerger. Ces outils devraient être robustes et fiables, basés sur des données de qualité, offrir une transparence quant à leur utilisation et leurs mécanismes de décision afin d’en comprendre les risques, respecter des principes de non-discrimination et d’impartialité quant aux résultats proposés, donner des garanties concernant la gouvernance des organisations qui en font l’usage, et assurer des possibilités de recours et de réparation en cas de torts et dommages. Donc, de nombreux débats en vue!

Mais appliquer ces principes sans discrimination conduira fatalement à un monstre bureaucratique. Une régulation devra donc être adaptée aux risques que ces outils nous feront courir. Le «scoring» social à la chinoise serait probablement interdit, les applications concernant les infrastructures vitales, la santé, la sélection de personnes, ou la reconnaissance biométrique, seraient fortement encadrées, alors que d’autres applications plus anodines, telles que les jeux, les chatboxes ou recommandations d’achats, où l’esprit critique peut s’exercer, seraient certes encadrées, mais de façon moins rigide.

Réflexion urgente

À divers niveaux, l’IA nous concerne déjà tous: secteurs professionnels, partenaires sociaux, mouvements politiques, citoyens, etc. C’est pourquoi les ébauches de réglementation se dirigent vers une approche sectorielle (les transports, la santé, la finance, etc…) dont la sophistication dépendra du type de risques induit, avec des révisions fréquentes en fonction des évolutions et des retours d’expériences. Et pour la Suisse, il faudra être eurocompatible, et se prévenir du «Swiss-Finish». De nombreux intérêts et tensions seront ainsi en jeu. Il est donc urgent d’entamer une large réflexion citoyenne. Le temps presse, car il n’y aura pas de moratoire sur les développements exponentiels de l’IA.

Marc Dreyer Afficher plus Groupe de politiques numériques des Vert’libéraux Vaud

