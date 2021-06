Léman 2030 – Le défi d’une décennie pour les commerçants du Simplon Pendant près de dix ans, un chantier occupera le quartier sous-gare. «24 heures» a rendu visite à des vendeurs et restaurateurs concernés. Rachel Barbara Häubi

Laurent Degardin, chef cuisine et patron du Café de l’Europe. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Les passages se font rares à la rue du Simplon, fermée à la circulation depuis le début du mois. Pour Phuong et Don Nguyen-Lâm, traiteurs aux Délices d’Orient et «les plus anciens commerçants de la rue», c’est du déjà-vu. Le couple vietnamien se souvient du projet «Rail 2000», entamé en 1987.

«Il y a trente-quatre ans, ils construisaient le parking. Aujourd’hui, ils le démolissent, constatent-ils, pourtant souriants, notre clientèle décline déjà, mais le risque sur le long terme est qu’elle change d’habitudes.»

Ce déclin se répand: de 40% environ chez Nemrut Snack, qui sert pizzas et kebabs. Les ouvriers pèseront-ils dans la balance? «C’est toute la question, répond le gérant Dogan Kutlu, pour l’instant le doute plane.»

Démographiquement aussi, l’interdiction des voitures a fait du tri. Au magasin CBD Kingz, Novely Narbel constate: «Nous avons 80% de visites en moins pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Environ la moitié de notre clientèle appartient à cette catégorie.»

Au bout de la rue, une vitrine fait grise mine. On y lit «Fin de bail». «Je ne peux pas me permettre de payer le loyer sans passants», regrette Severino Peca d’Aubaine Antiquités, qui déménage son local annexe.

«Un mal pour un bien»

Si les dix prochaines années s’annoncent compliquées, les commerçants s’accordent sur la nécessité du chantier pour désengorger la mobilité. «Il était temps que les travaux commencent! ça fait cinq ans qu’on attend», lance Laurent Degardin, entre deux services au Café de l’Europe. Le bistrot pliera sa terrasse à la fin de l’été. Pas de quoi affaiblir l’optimisme du gérant: «C’est sûr qu’on va perdre du chiffre, mais le Covid était une leçon d’adaptation.»

Une adaptation que le couple de traiteurs espère réciproque: «Ce projet est d’intérêt public, mais davantage de considération pour les commerçants mettrait un peu de baume sur nos inquiétudes.» Novely Narbel suggère: «Avec des signalisations, les CFF pourraient nous assurer un minimum de visibilité.»

