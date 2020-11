Décès en pleine épidémie de Covid-19 – Le délai pour les obsèques a plus que doublé en ville Pour la première fois, la Ville a dû transférer des défunts à la morgue de l’Hôpital. Toutes les chambres froides à Saint-Georges et aux Rois sont occupées. Céline Garcin

Afflux de défunts au Centre funéraire de Saint-Georges. Les cercueils sont stockés dans l’attente de leur crémation. Lucien Fortunati

La situation ne se tend pas uniquement dans les institutions de soins. Cette deuxième vague d’épidémie de Covid-19 met à mal également les pompes funèbres. En deux semaines, le délai pour l’organisation des obsèques a plus que doublé en ville et les lieux pour entreposer les défunts se raréfient. Pour la première fois, le Service des pompes funèbres de la Ville (SPM), qui traite plus de 65% des décès dans le canton, a dû transférer des corps à la morgue des HUG, à défaut de place disponible dans les centres funéraires de Saint-Georges et des Rois.