Festival – Le Delta du Mississippi chamboule le Blues Rules La faute au variant suractif dans cet État américain où il pêche ses artistes, le vaillant festival de Crissier a dû revoir en urgence son affiche. Qui reste belle. Francois Barras

Reverend Deadeye à la guitare, Nicotine Sue à la batterie: blues furieux samedi à Crissier, en remplacement de choix des Mississippi Boys, privés de voyage. Patrick Principe

Le Mississippi est plus que jamais l’État du delta. Celui de son fleuve, bien sûr, au fil duquel le blues a poussé un blues agreste, râpeux et vernaculaire auquel le Blues Rules de Crissier s’abreuve depuis sa création. C’est hélas aussi l’un des États les plus pauvres des États-Unis et, partant, parmi les moins bien lotis pour contrer la nouvelle vague covidienne et son variant… Delta.

La coïncidence n’a pas fait pouffer Thomas Lecuyer et Vincent Delsupexhe, les fondateurs du rendez-vous. Dix jours avant le coup d’envoi de la 11e édition, à suivre les 3 et 4 septembre, les quatre musiciens du Mississippi au programme – Libby Rae Watson, Eric Deaton & Kenny Brown, Willie Farmer – ont annulé en bloc leur venue, sur recommandation des autorités locales. «Ce sont des seniors, explique Thomas Lecuyer. Ils sont doublement vaccinés mais n’ont pas voulu prendre le risque d’un long voyage, avec tout ce que cela implique de proximité entre les gens. Le système de santé où ils habitent n’est pas optimal et les cas explosent depuis quelques semaines.»

«Nous ne sommes pas un festival de têtes d’affiche mais un festival avec une offre globale, cohérente, à découvrir.» Thomas Lecuyer, cofondateur du Blues Rules de Crissier

Les billets d’avion n’étant pas remboursables, ils ont été reportés à l’année prochaine, gage de la présence des Mississippi boys en 2022. «Si nous avions pu les faire venir en jet privé, cela n’aurait pas posé de problème sanitaire, poursuit Vincent Delsupexhe. Pour l’heure, c’est un peu au-dessus de nos moyens.» Avec un budget de 150’000 francs, le Blues Rules est à l’image de ses artistes et de sa philosophie: faire beaucoup, et faire bien, avec peu de moyens.

Little Victor et son blues toqué, samedi 4 septembre à 23 heures. Tomy Nylons

Le forfait des gars du Mississippi ne signifie pas que l’esprit de son blues sera absent de Crissier, qui n’a déjà pas reçu sa dose l’an dernier. Après une journée redoutable pour leurs phalanges (plus de 25 managers et musiciens contactés d’urgence), les deux compères ont pu trouver trois groupes remplaçants de la meilleure eau: Little Victor, Tom Bailey & Émilie Vidrine, Reverend Deadeye & Nicotine Sue. «Ce sont des musiciens américains vivant en Europe, résume Thomas Lecuyer. Little Victor réside à Brighton, il remonte son Juke Joint spécialisé dans le delta blues juste pour nous. Tom Bailey est en tournée en France, il a retardé son départ. C’est un petit milieu, les musiciens se serrent les coudes face aux mésaventures.» S’ils ne feront tilt qu’auprès des initiés, les noms parlent par eux-mêmes: entre un révérend borgne et un tripot du Sud, tout est réuni pour un samedi soir explosif sur le nouveau terrain de Crissier.

Car tout est inédit pour le festival, qui a dû quitter son traditionnel jardin du Château pour s’installer au parc de Montassé, quatre fois plus grand. En temps normal, le Blues Rules verrait d’un œil conquérant ce challenge, lui qui a souvent su remplir d’un millier de personnes son «petit» terrain, lequel renforçait son caractère bon enfant et sa philosophie héritée des garden parties blues des États ruraux du Sud américain. Mais entre une édition 2019 à la météo diluvienne, une année 2020 blanche et la semi-normalité pleine de (mauvaises) surprises de 2021, ce 11e chapitre devra surtout éviter les pots cassés en espérant que la légitime curiosité du public, muni d’un passe Covid, jouera à plein. «Nous ne sommes pas un festival de têtes d’affiche mais un festival avec une offre globale, cohérente, à découvrir. Sur les quinze artistes au programme, neuf sont des exclusivités suisses.» Et l’on retrouvera avec plaisir ceux qui firent tantôt vibrer la scène du festival, comme Archie Lee Hooker et Mighty Mo Rodgers, si fan du Blues Rules qui lui offrit une chanson du même titre. À écouter vendredi sous la lune.

Et aussi ce week-end Afficher plus Sur le tard estival et en marchant sur des œufs, de nombreux festivals tentent le coup d’une édition 2021, tel le Blues Rules qui repoussa aux 3 et 4 septembre sa tenue traditionnelle au mois de juin. Les 2, 3 et 4 septembre, le Romi Rolling Club s’installe devant le skate club de Sévelin La Fièvre, en collaboration avec le Romandie: trois jours de concerts et de DJ avec Fomies, Reymour, Alma Catin, etc. À un ollie flip de là, les Docks lancent leur saison avec Rone (ve) et Tafta ressuscité (sa). Toujours à portée de roulements, Renens reçoit ses concerts d’été, soit trois soirs live sur la place du Marché, entre salsa, folk festive et pop. Sur sa lancée, on glisse jusqu’à Morges, dont la Coquette accueille au bord du lac swing manouche, lectures (par Oxmo Puccino) ou rhythm’n’blues signé Simon Gerber. On prend le train, finalement, pour soutenir l’Amalgame, à Yverdon, qui rouvre ses portes vendredi avec l’electro à infuser de Verveine et de Garance, et samedi avec Murmures Barbares. FBA

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.