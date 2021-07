Euro 2020 - Le Delta plane, pas les fans

Cet Euro 2020 restera dans les mémoires, et pas seulement parce qu’il s’est finalement disputé en 2021. Ce n’est pas non plus le parcours historique de l’équipe de Suisse qui restera le plus dans les annales hors de nos frontières, ni le niveau de jeu et d’intensité très intéressants d’ailleurs, alors que les joueurs professionnels sortent d’une saison harassante et au timing resserré.

Si ce championnat d’Europe, qui se terminera dimanche, marquera l’histoire, c’est aussi parce qu’il aura été l’un des plus frustrants pour les supporters et l’un des plus injustes au niveau footballistique.

Michel Platini voulait marquer le coup pour les 60 ans de la compétition? C’est raté. Enfin, c’est manqué pour l’idée qu’il s’en faisait. Elle était sans doute partie d’une bonne intention, elle a fini par être un fiasco. Sans parler ici de sa totale absurdité écologique à une époque où chaque demi-tonne de CO 2 compte double.

L’épreuve devait être partout en Europe, elle aura fini par n’être réellement nulle part. Sauf peut-être un peu à Londres, où les supporters étrangers n’ont de toute façon pas le droit d’aller. Seuls deux milliers de VIP y seront tolérés dimanche, dans une bulle sanitaire. Tant pis pour les vrais fans, comme souvent avec cette UEFA qui ne prête qu’aux riches.

Les Danois n’ont pas été autorisés à se déplacer en masse mercredi dans la capitale anglaise et ils s’en sont plaints. Tout en oubliant un peu rapidement que les Russes n’avaient pas été autorisés non plus à aller chanter à la gloire des leurs quelques semaines plus tôt à Copenhague. La peur du variant Delta permet des politiques à géométrie variable.

Le volet sportif n’est pas épargné par l’iniquité du format. Les quatre demi-finalistes ont eu l’immense avantage de jouer toute la phase de poules à la maison, tandis que la Suisse, exemple pas pris au hasard, avait dû voler sur plus de 15’000 kilomètres en moins de trois semaines. Il n’y a pas de hasard à ce niveau de la compétition, où les fameux «gains marginaux» ne le sont pas.

