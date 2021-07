Lac de Neuchâtel – Le déluge est une calamité pour les pêcheurs Privés d’électricité, impuissants contre la montée des eaux froides venues de l’Aar, les professionnels de la pêche s’attendent à voir leurs prises chuter. Sébastien Galliker

Depuis mercredi, Alexandre Bonny, président des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, tente de surélever son matériel pour lutter contre la crue. JEAN-PAUL GUINNARD

Avec la montée graduelle du niveau d’eau, la navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, ainsi que sur plusieurs cours d’eau est désormais interdite par les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel pour les particuliers et le trafic touristique. La navigation professionnelle reste autorisée, mais les pêcheurs du lac ne vont pas beaucoup mouiller leurs embarcations ces prochains jours. «Ce matin, sur un filet de 1000 m2, je n’ai attrapé qu’une bondelle. Heureusement, l’autre était un peu plus fourni. Mais vu les conditions, j’ai décidé de sortir mes filets quelques jours», raconte Bernard Wolf, pêcheur à Chevroux, ce vendredi matin.