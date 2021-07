Bilan des intempéries – Le déluge estival a mis l’agriculture à genoux Entre maladies et sols noyés, les pluies abondantes ont fait souffrir l’ensemble des cultures. Pénuries et hausses de prix sont à craindre. Julien Culet

La production agricole a souffert des semaines de pluie. À Mathod (VD), Jonathan Marendaz a perdu une partie de sa récolte de pommes de terre, noyées par le surplus d’eau. CHRISTIAN BRUN

Habituellement frappée par la sécheresse, l’agriculture a été confrontée depuis un mois à l’extrême inverse avec des pluies abondantes. Les sols détrempés ont empêché les exploitants de travailler et traiter les champs, et les inondations ont noyé des plantations. «Il est encore difficile d’estimer les pertes de rendements, car il faut que les exploitants puissent se rendre sur place pour connaître l’étendue des dégâts, qui sont importants», précise Loïc Bardet, directeur de l’Association des groupements et organisations romands de l’agriculture (Agora).