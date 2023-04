Vaud est pionnier en matière de dépistage organisé des cancers. Depuis 2015, le cancer du côlon fait l’objet d’un programme cantonal (destiné aux résidents vaudois âgés de 50 à 69 ans), comme c’est le cas pour le cancer du sein depuis 1999 et comme ça le sera peut-être bientôt pour le cancer du poumon. Remboursé par la LAMal depuis dix ans, le dépistage colorectal reste toutefois sous-utilisé, comme l’explique Jean-Luc Bulliard, responsable du secteur épidémiologie et sciences des données à Unisanté.

C’est un dépistage difficile d’accès, car il est basé sur des examens désagréables. Pour rappel, le programme vaudois propose une coloscopie tous les dix ans ou un test de détection de sang occulte dans les selles tous les deux ans. Nous savons qu’un tel programme peut réduire l’incidence du cancer du côlon de l’ordre de 20% à 30% et la mortalité de 50% voire plus, pourtant il peine à décoller dans de nombreux pays.

Quels sont les «résultats» du dispositif cantonal?

Entre 2015 et 2020, le programme vaudois a permis de diagnostiquer 113 cancers colorectaux, 1467 adénomes avancés et 4130 adénomes non avancés. Rapportés au nombre de participants, ces chiffres témoignent d’une qualité satisfaisante même s’il faudra attendre deux ou trois ans et une évaluation approfondie pour les consolider. Soulignons aussi que les cancers détectés le sont dans 60% des cas à un stade précoce, ce qui est primordial.