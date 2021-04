Mer Noire – Le déploiement de deux navires de guerre US annulé Selon la Turquie, Washington ne déploiera finalement pas cette semaine ses navires de guerre via les détroits des Dardanelles et du Bosphore en direction de la mer Noire.

Les États-Unis ont renoncé à déployer cette semaine deux navires de guerre en mer Noire via les détroits turcs, en pleines tensions entre l’Ukraine et la Russie, ont affirmé mercredi des responsables et médias turcs.

Des sources diplomatiques turques ont déclaré que le passage prévu d’un premier navire américain mercredi n’avait pas eu lieu. Et selon l’agence de presse étatique Anadolu, qui cite d’autres responsables turcs, le passage des navires prévu mercredi et jeudi a été annulé et Ankara n’a pas été informé d’un éventuel report de ce déploiement.

Les autorités turques avaient annoncé la semaine dernière qu’elles avaient été notifiées par les États-Unis du passage, les 14 et 15 avril, de deux navires de guerre par les détroits des Dardanelles et du Bosphore en direction de la mer Noire. La Convention de Montreux de 1936, qui régit la circulation dans les détroits turcs, oblige en effet les pays non-riverains de la mer Noire d’annoncer 15 jours au préalable le passage de leurs navires.

Entretien Biden-Poutine

L’annonce de ce déploiement était intervenue dans un contexte de flambée de tensions entre la Russie et l’Ukraine et la décision d’envoyer des bâtiments de guerre avait été accueillie comme un signe de soutien de Washington à Kiev.

L’annulation de cette manœuvre annoncée par les Turcs intervient au lendemain d’un entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Lors de cet entretien, Joe Biden a notamment proposé à Vladimir Poutine de se réunir dans un pays tiers et demandé au président russe de «faire baisser les tensions» en Ukraine, selon la Maison-Blanche.

L’inquiétude des pays occidentaux s’est renforcée ces derniers jours face à l’accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne et en Crimée, territoire annexé par Moscou en 2014. Ces déploiements de troupes interviennent sur fond de regain des incidents entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.

