Télécommunications en Suisse – Le déploiement de la 5G divise les Suisses Deux personnes sur cinq sont favorables au déploiement rapide du réseau 5G, indique un nouveau sondage de Comparis. La proportion d’opposants est similaire.

Le Conseil fédéral a annoncé mi-avril qu’il misait sur un déploiement rapide des réseaux 5G. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le déploiement rapide du réseau 5G proposé par le Conseil fédéral divise la population suisse. Deux personnes sur cinq (42,5%) y sont favorables tandis qu’une proportion similaire (41,7%) est contre, selon un sondage.

La part des indécis s’élève à 15,7%, selon ce sondage représentatif de Comparis publié jeudi. Les femmes sont nettement plus sceptiques que les hommes. Seules trois sur dix (29,7%) se déclarent favorables à un déploiement rapide du réseau alors que cette proportion atteint 55,1% chez les hommes. À l’inverse, la moitié des femmes sont contre mais seulement un tiers (33,6%) des hommes.

Il existe également des différences selon le niveau de qualifications. Parmi les personnes hautement qualifiées, 47,3% sont favorables au déploiement rapide de la 5G, 38,3% s’y opposent. Chez les personnes qui ont un niveau moyen ou faible de qualification, l’approbation chute à 37,3% tandis que l’opposition grimpe à 45,5%.

Un tiers ont un abonnement 5G

Plus d’un tiers des personnes interrogées ont un abonnement 5G. Ce type d’abonnement est plus répandu chez les jeunes (41,1% des 18-35 ans). Seuls un tiers des 36-55 ans en possèdent un et 26% des plus de 55 ans. En revanche 44,8% des plus de 55 ans trouvent important que leur téléphone portable soit compatible avec la 5G mais seulement 26,9% des 18-35 ans.

Le Conseil fédéral a annoncé mi-avril qu’il misait sur un déploiement rapide des réseaux 5G. Ceux-ci présentent des avantages évidents en termes de performance et de rayonnement par rapport aux technologies actuelles, indiquait-il alors dans un rapport.

Ce sondage représentatif a été réalisé en avril 2022 par l’institut de sondage et d’étude de marché innofact pour le compte de comparis.ch auprès de 1023 personnes de toute la Suisse.

ATS

