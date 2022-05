Football – Le derby pour Xamax, sous les yeux d’Ilija Borenovic Un Nuzzolo véloce comme jamais, un indice potentiel pour l’avenir de Stade Lausanne et une victoire de Neuchâtel. C’était vendredi à la Pontaise. Yverdon, lui, a perdu et il y a des changements en tête du classement. Florian Vaney - Lausanne

Raphael Nuzzolo a inscrit le 2-1 pour Xamax. keystone-sda.ch

Et si l’indice divulgué par la tribune principale de la Pontaise vendredi soir était trop gros pour ne pas être pris au sérieux? Ilija Borenovic a assisté au derby entre Stade Lausanne et Neuchâtel Xamax. Il se pourrait que le SLO se cherche une figure locale pour diriger l’équipe la saison prochaine, Meho Kodro arrivant en fin de contrat en juin. Borenovic est un Lausannois pure souche, sans club depuis son départ du LS en début d’année. Y a-t-il ici un réel rapprochement, ou une simple coïncidence? On devrait le savoir bientôt.

La saison prochaine, elle, commence vraiment à faire languir. Ses contours sont encore bien flous, mais l’exercice actuel est gentiment en train de devenir ennuyeux pour les trois formations romandes de Challenge League. Stadistes et Xamaxiens se sont appliqués à y mettre du cœur vendredi, mais la dérangeante impression d’assister à des parties amicales rôde sans cesse.

Au moins, le duel en question n’est pas entré dans le registre des trop nombreux derbies romands où semblait avoir été signé un pacte de non-agression. Les Vaudois ont pris les choses en mains après 20 minutes, ouvert fort logiquement le score grâce à Teddy Okou (35e) et eu le mérite de lancer les hostilités.

Les jeunes de Xamax

Xamax a répondu sur deux tableaux. Celui de l’avenir, où sa juvénile équipe n’a cessé de marquer des points ce printemps (la moyenne d’âge volait de nouveau bien bas vendredi). Il faut d’ailleurs espérer que les clefs du jeu rouge et noir ne soient confiées à personne d’autre qu’au talentueux Fabio Saiz (21 ans) dès la reprise de juillet. Et, donc, sur le tableau du terrain.

Pour sa deuxième titularisation de la saison seulement, Ayoub Ouhafsa a profité d’un corner de… Fabio Saiz pour égaliser (48e). Avant que Raphaël Nuzzolo, lui aussi porté par ses jambes de 20 ans, ne s’occupe du reste du travail. Un petit enchaînement tout en touché pour le 1-2 (71e), un penalty obtenu tout en vélocité et offert à Henri Koide (1-3, 86e). Si son contrat pour la suite n’a pas encore été signé, sans doute «Nuzz» a-t-il invoqué un argument assez juteux en sa faveur. Encore trois matches au compteur pour tout le monde.

Stade Lausanne Ouchy - Neuchâtel Xamax 1-3 (1-0) Afficher plus Stade de la Pontaise, 627 spectateurs. Arbitre: Tobias Thies. Buts: 35e Okou 1-0; 48e Ouhafsa 1-1; 71e Nuzzolo 1-2; 86e Koide (pen.) 1-3 SLO: Steffen; Abdallah, Hajrulahu, Pos, Hefti (75e Asllani); Abdullah (82e Bamba), Bayard (82e Chader); Hadzi (65e Qarri), Hadji (65e Ajdini), Okou; Labeau. Entraîneur: Meho Kodro Xamax: Guivarch; Ouattara, Epitaux (69e Gomes), Berisha, Tavares; Hammerich (59e Lahiouel), Gazzetta (46e Beloko), Saiz; Dakouri (59e Nuzzolo), Koide, Ouhafsa (59e Veloso). Entraîneur: Andrea Binotto. Avertissements: Gazzetta (22e, jeu dur), Hadzi (26e, jeu dangereux), Dakouri (39e, jeu dur), Ouattara (62e, jeu dur).

Yverdon battu par Aarau qui passe en tête avec Schaffhouse Afficher plus Yverdon-Sport n'a pas réussi à freiner Aarau dans la course à la première place en Challenge League, vendredi. Battus 0-4 au Stade Municipal, les Vaudois passent à la neuvième place du classement (40 points). Pour les Argoviens, c'est la première place ex-aequo qui conclut cette soirée. Ils profitent du match nul du leader, Winterthour, qui a fait 2-2 contre Thoune, sauvant un point à la 94e minute grâce à Ramizi. Le FC Aarau partage donc cette première place avec Schaffhouse - qui s'est facilement imposé contre le dernier Kriens, 4-1 -, tous deux avec 59 points, mais un meilleur goal-average pour les Schaffhousois. Winterthour suit désormais à une longueur (58). Vaduz, qui a battu Wil 5-2, suit avec 53 points, alors que Thoune, 50 points, a perdu ses derniers espoirs de promotion, à trois journées de la fin du championnat.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.