Le FC Sion à la Tuilière – Le derby qui peut presque mettre le LS à l’abri Ce samedi, les Vaudois ont l’occasion de repousser l’actuel barragiste à neuf longueurs en cas de victoire. André Boschetti

Giorgio Contini affiche une certaine sérénité au moment d’aborder la deuxième phase d’un championnat dont l’issue s’annonce très indécise. KEYSTONE

Un championnat long de 36 rondes ne peut pas se jouer à la 15e journée déjà. Mais le derby entre le Lausanne-Sport et le FC Sion au programme de cette reprise, samedi, vaudra beaucoup, un peu plus que les trois points en jeu.

Sur le plan comptable d’abord. Avec déjà six points d’avance sur leurs adversaires, les Vaudois ont devant eux une magnifique occasion de mettre les actuels barragistes à distance plus que respectable. Au niveau psychologique ensuite. Car commencer ce long sprint de 23 rencontres d’ici au 21 mai prochain par une victoire serait idéal pour renforcer la confiance d’une équipe très jeune et peu expérimentée.