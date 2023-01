Football – Le derby SLO-LS pourra se disputer normalement Encore recouverte de neige en début de semaine, la Pontaise a retrouvé une allure susceptible d’accueillir le choc de la reprise de ce dimanche (coup d’envoi 16 h 30). Ouf de soulagement. Nicolas Jacquier

La neige recouvrant la pelouse de la Pontaise a été entièrement déblayée depuis mercredi. @slo

On l’avoue, lorsque l’on avait découvert mardi la Pontaise enfouie sous une épaisse couche de neige, on avait eu très peur sur la possible tenue du choc de la reprise, ce derby des voisins entre SLO (coleader du championnat) et le LS, relégué à six points de la tête.

La crainte existait alors de voir ce match subir le même sort que Winterthour-Servette, renvoyé le week-end passé à des jours meilleurs en raison de l’impraticabilité de la Schützenwiese.

Rien de tel cette fois-ci dans le cas de la Pontaise. Grâce au travail des différentes équipes, et l’intervention d’une entreprise spécialisée ce mercredi, le manteau neigeux a disparu, laissant apparaître une pelouse verte – et non gelée – susceptible d’accueillir le choc de la reprise, ce dimanche (16 h 30).

Pour les responsables du SLO comme ceux du LS, qui voulaient absolument jouer, c’est un gros ouf de soulagement. Compte tenu des conditions hivernales, ce ne sera peut-être pas un billard absolu mais la rencontre pourra se disputer dans des conditions plus qu’acceptables, la seule neige qui reste étant celle accumulée sur la piste d’athlétisme. «On pourra jouer dans de bonnes conditions», se réjouit ainsi Serge Duperret, vice-président des Stadistes.

Voilà qui va ravir les supporters des deux camps ainsi que tous les amoureux du football. A l’occasion de cette reprise de la Challenge League, le public répondra-t-il massivement comme on l’espère? Lors du dernier match entre ces deux prétendants vaudois à la montée, 4450 spectateurs avaient assisté à la Pontaise à la victoire des Lions (2-1).



Nicolas Jacquier est journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018. Il couvre principalement le football, qu’il suit depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passées au journal La Suisse, il rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Il aime le cinéma, la peinture, les couleurs du noir et blanc et la richesse des rencontres humaines. Plus que les chiffres bruts, il lui plaît de découvrir l’envers du décor. Plus d'infos

