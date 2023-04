Choc au sommet à la Tuilière – Le derby vaudois s’annonce aussi passionnant qu’incertain Ce dimanche (16 h 30), devant près de 12’000 spectateurs, le troisième choc entre le Lausanne-Sport et Yverdon promet du spectacle et des émotions. Reste à savoir qui quittera la Tuilière avec le sourire. André Boschetti

Le 11 septembre dernier, 7150 spectateurs avaient assisté à la courte (3-2) victoire du LS d’Alvyn Sanches, Toichi Suzuki et Brighton Labeau lors du premier des quatre derbies face à Yverdon Sport. Ils seront beaucoup plus nombreux encore à se déplacer à la Tuilière, dimanche. KEYSTONE

La grande fête du football vaudois s’annonce d’ores et déjà magnifique. Vendredi, en fin d’après-midi, seules quelque 600 places assises et 700 debout cherchaient encore preneurs, secteur visiteur mis à part. Mais comme Mario Di Pietrantonio, le président d’YS, a assuré que les 700 places réservées aux supporters nord-vaudois seront toutes occupées dimanche, l’hypothèse de voir un stade de la Tuilière afficher complet pour la première fois de son histoire est de plus en plus plausible.