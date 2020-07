Camps de concentration – Le dernier nazi condamné à 93 ans, «petit rouage» du système L’ancien gardien de camp Bruno Dey a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour complicité d’assassinats. Il avait moins de 18 ans au moment des faits. Christophe Bourdoiseau Berlin

Bruno Dey entre en chaise roulante dans la salle du tribunal de Hambourg. Le nonagénaire était gardien dans le camp de concentration de Stutthof, entre août 1944 et avril 1945. keystone

Un «petit rouage» du système d’extermination mais un complice de la Shoah! Par le simple fait d’avoir gardé le camp de Stutthof, Bruno Dey s’est rendu coupable de «complicité d’assassinats» dans plus de 5000 cas, ont estimé les juges. Plus de septante-cinq ans après les faits, le tribunal correctionnel pour mineurs de Hambourg (l’accusé avait entre 17 et 18 ans au moment des faits) l’a donc condamné à deux ans de prison avec sursis, à l’âge de 93 ans.