Hommage à un irréductible – Le dernier plan de Jean-François Stévenin Venu au cinéma par des chemins buissonniers, le Jurassien a pris la tangente à 77 ans. Cécile Lecoultre

Dans «Mischka», Jean-François Stévenin dirigeait enfin son idole Johnny Hallyday, avec qui il tourna plusieurs films en tant qu’acteur. DR

Jean-François Stévenin est mort mardi à 77 ans. Fils unique élevé à la dure et père de famille nombreuse, le Jurassien s’était «déverrouillé» les horizons en découvrant le cinéma lors d’un stage à Cuba sur la production laitière. Tout était singulier chez ce petit trapu à la géante humanité.

Assistant réalisateur de Jacques Rivette, il remplace un acteur par hasard à cause d’une vague ressemblance avec Marlon Brando. De là, sa bouille expressive s’affichera dans des dizaines de productions éclectiques, toiles d’auteurs comme Godard, Truffaut, Blier, Téchiné, Mocky et autre Demy, ou films populaires du style «Bidochons». S’y détecte une fidélité profonde aux metteurs en scène, à sa tribu aussi quand il filmait ses enfants, Sagamore, Robinson, Salomé et Pierre, à Johnny Hallyday enfin, son idole. Son dernier film, «Illusions perdues», de Xavier Giannoli, une adaptation de Balzac, doit être présenté au Festival de Venise.

Voir et revoir une petite intégrale de Jean-François Stévenin, un concentré d’humanité. DR

Cette masse contient aussi trois pépites culte, ses propres films. «Passe montagne» (1978), «Double messieurs» (1986) et «Mischka» (2002) tonitruent l’amitié ancrée à fleur de bitume ou de combes magiques, parlent des cabossés magnifiques. Jean-François Stévenin, puissant Terrien, aimait imaginer son enterrement comme un beau plan de cinéma, un corbillard tiré par des chevaux sur une colline.

