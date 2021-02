États-Unis – Le désespoir d’une mère séparée de ses enfants À l’heure où Joe Biden veut réunir les enfants migrants arrachés à leurs parents par Donald Trump, Dolores témoigne de sa vie sans ses deux filles restées aux États-Unis. Jean-Cosme Delaloye - New York

Dolores avec ses filles dont elle a été séparée en 2018, après son arrestation au Texas et son renvoi des États-Unis. DR

Dolores Suy Ramos se souvient très bien du jour où elle a été séparée de ses deux filles, Candelaria, 12 ans, et Jassmin, 3 ans, par les autorités américaines. C’était le 5 juin 2018 à Dalhart, une petite ville rurale et pauvre dans le nord du Texas. «Ils m’ont arrêtée et emprisonnée», raconte l’ancienne immigrée sans-papiers guatémaltèque de 28 ans. «Quand ils m’ont expulsée une année plus tard, j’ai demandé à voir mes filles, mais ils m’ont répondu que je n’en avais pas le droit.»

