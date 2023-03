Même si on se débarrasse en permanence de choses, nos maisons sont toujours aussi remplies. Valentin Groebner, historien de la culture, explique notre attachement aux objets.

«Le désespoir m’envahit et je jette encore des choses»

L’historien Valentin Groebner, ici dans un centre de recyclage, aimerait aussi vivre dans un appartement tout blanc et vide.

Récemment, la reine du rangement Marie Kondo a déclaré qu’elle ne parvenait plus à faire le ménage après la naissance de son troisième enfant, ce qui a fait la une des journaux internationaux. Certaines personnes ont réagi avec mépris. Comment cela s’explique-t-il?

Marie Kondo est devenue un personnage médiatique grâce à son succès. Quand on a une série Netflix et que l’on vend quelques millions de livres dans le monde entier, on crée sa propre réalité: une sorte d’univers parallèle dans lequel règnent des lois physiques différentes. Dans ce monde-là, la situation réelle du foyer n’a pas vraiment d’importance.