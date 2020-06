Lionel Meylan SA – Le détaillant horloger de Vevey s’étend à Lausanne Après Glacier 3000, la maison veveysanne originaire de la vallée de Joux encorde la boutique Breitling à Lausanne. Elle compte sur une clientèle fidèle pour retrouver son rythme de croisière. Jean-Marc Corset

De g. à dr. Lionel Meylan, Julien et Yannick Meylan. DR

Détaillant horloger-joailler à Vevey, Lionel Meylan SA fêtera ses 30 ans le 1er août. Célébrant cet anniversaire avant l’heure, l’entreprise familiale originaire de la vallée de Joux – façonnée par six générations d’horlogers de père en fils - a repris la direction de la boutique Breitling à Lausanne au 11 mai dernier. Un passage de témoin prévu en avril déjà à la rue Saint-François 12, mais retardé par la pandémie.

Alliés depuis 30 ans

La société compte désormais quatre enseignes avec ses deux boutiques multimarques de Vevey et celle de Glacier 3000 aux Diablerets. «Nous représentons la marque Breitling depuis 30 ans, explique Julien Meylan, qui codirige Lionel Meylan SA avec son frère Yannick. Nous avons saisi une opportunité.» La maison, qui vend une trentaine de marques horlogères et joaillières, suit depuis longtemps la saga volante des chronographes à la lettre B, dont les premiers furent créés par Léon Breitling à la fin du XIXe siècle.

Au point que Lionel Meylan, fondateur de la société et père des deux directeurs actuels, a longtemps accompagné les acquéreurs d’un garde-temps Breitling pour le baptême de l’air de leur montre à bord du biplan de haute voltige familial! Aujourd’hui, indique Julien Meylan, l’objectif de la boutique lausannoise est de renforcer le service à la clientèle autour d’une marque qui s’est diversifiée et s’ouvre à une nouvelle clientèle.

Après huit semaines de fermeture, celle-ci a rouvert ses portes le 11 mai comme les deux enseignes veveysannes. Mais selon le directeur, contrairement à la première qui a repris vie tranquillement, les secondes ont rapidement vu affluer les clients habituels, ceux-ci ayant besoin d’un service après-vente ou d’un changement de pile après tout ce temps suspendu à cause du virus. Julien Meylan en est satisfait même si le trou financier engendré par cette longue fermeture inédite ne pourra pas être comblé.

L’habitude des crises

«Il faut rester les pieds sur terre, dit-il. Nous étions très prudents jusque-là et avons des réserves pour passer cette tempête, Nous savons qu’il y a de bonnes années et d’autres moins bonnes. Nous avons l’habitude des crises, notre premier magasin a été inauguré en pleine guerre du Golfe. Ouvrir un magasin dans un moment compliqué, cela permet de belles progressions.»

Il est optimiste car la clientèle de la maison est majoritairement locale et fidèle, donc moins sensible aux crises. Les temps sont plus difficiles pour les boutiques situées dans les lieux touristiques fréquentés par des acheteurs de passage. C’est le cas de Glacier 3000, inaugurée en 2014, qui reste fermée jusqu’au redémarrage de la télécabine le 13 juin. Mais pour la société de la Riviera, elle représente un moindre volume de vente que ses autres sites. Deux personnes y travaillent sur la quinzaine qu’elle occupe.

Le directeur pense néanmoins que le marché horloger va prendre du temps avant de retrouver la normale et il pourrait y avoir une certaine inertie dans le développement des marques.