Aviron – Le deux sans barreur suisse imbattable, Struzina encore bronzé La paire helvétique composée d’Andrin Gulich et Roman Röösli a encore gagné, comme toujours cette saison. Les deux rameurs ont été sacrés champion d'Europe en deux sans barreur, dimanche, à Bled (Sln). Robin Carrel

L'attelage helvétique, meilleure chance de médaille de leur pays aux prochains Jeux olympiques de Paris, ont gagné toutes les courses auxquelles ils ont participé cette saison. Y compris les séries et, forcément, la finale de ce dimanche en Slovénie. Même s'ils pointaient en retard lors des trois passages intermédiaires…

Cette fois encore, Röösli, Lucernois de 29 ans, et Gulich, Zurichois de 24 printemps, ont fini sur une belle démonstration de puissance et gagné d'une courte tête, au terme d'un sprint haletant en finale. Ils ont dominé d'un souffle (un dixième de seconde!) les Britanniques Oliver Wynne-Griffith et Thomas George. Les Espagnols Jaime Canalejo Pazos et Javier Garcia Ordonez ont conquis le bronze, à un peu plus de six dixièmes.

Andri Struzina a quant à lui réussi son objectif de ses Européens. Le Zougois de 27 ans a arraché la médaille de bronze en simple poids léger. Le même résultat que lors des dernières joutes continentales de Munich. Le Zougois a été battu de près de 6 secondes par le Français Hugo Beurey. L'Italien Niels Torre s'est paré d'argent.

Dans la même catégorie, la Genevoise Eline Rol, pour sa première finale internationale, a fini 6e. Même classement pour le quatre sans barreur des hommes, avec Patrick Brunner, Kai Schätzle, Joel Schürch et Dominic Condrau dans l'embarcation.

