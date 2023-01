Hockey sur glace – Le deuxième tiers a été fatal à Lausanne À Zoug, les Lions ont encaissé quatre buts lors de la période médiane, sans en marquer. Score final 6-0. Ruben Steiger Zoug

À Zoug, les Lausannois ont concédé un troisième revers consécutif en National League. Keystone

Le LHC n’est plus invaincu cette saison contre Zoug. Les Vaudois ont subi un lourd revers, le troisième consécutif, sur la glace du double champion en titre (6-0). La faute, comme lundi à Lugano, à un deuxième tiers manqué - quatre buts concédés - et une incapacité à marquer lorsque les occasions se présentent.

Pourtant, l’entraîneur Ward avait tenté de créer un nouvel électrochoc en changeant tous ses trios d’attaque. Ce brassage total des lignes lors de la découverte de l'alignement a précédé une deuxième surprise: le retour de Kenins après deux matches du côté de Sierre en Swiss League. Le Letton à licence suisse a évolué au sein du quatrième bloc avec Audette et Bozon.

Ces rocades sont probablement la cause de l’entame compliquée des Lions, qui ont eu de la peine à se trouver en raison de nombreuses imprécisions. Petit à petit, Lausanne est entré dans sa rencontre et il a même eu le contrôle du puck en début de seconde période, sans pouvoir néanmoins se montrer réellement dangereux.

Huet entre en jeu

À cet instant, on se disait que ce tiers médian n’allait en rien ressembler à celui de Lugano et que Lausanne avait appris de ses erreurs. Mais voilà, à la 25e, O’Neill a pu se jouer facilement de Marti qui n’a eu d’autre choix que de faire faute. Résultat? Penalty et 1-0. Trois minutes plus tard, le LHC a pris un deuxième coup sur la tête lorsque Zehnder a pu pousser au fond une rondelle qui traînait après un rebond accordé par Punnenovs. Deux réussites de Zoug par Senteler (36e) après une superbe transversale de Martschini et d’Hofmann (40e) à 4 contre 3 ont définitivement tué le suspense.

Au troisième tiers, Zoug a continué son festival et Punnenovs a quitté sa cage. Ewan Huet (17 ans), fils de Cristobal, est entré à la 51e minute et a connu ses premières minutes de glace en National League. C’est la quatrième fois de l'exercice que le LHC ne parvient pas à faire trembler les filets adverses.

Ce week-end, Lausanne jouera deux derbies, vendredi à Genève et samedi à domicile contre Fribourg. À cette occasion, il pourra compter sur le renfort d’un nouveau gardien en la personne d’Eetu Laurikainen. L’international finlandais de 29 ans a été engagé, mercredi, jusqu’au terme de la saison en raison de la blessure de Stephan.

Zoug - Lausanne 6-0 (0-0 4-0 2-0) Afficher plus Bossard Arena, 6909 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek (ALL), Dipietro, Schlegel, Huguet. Buts: 25e O’Neill (penalty) 1-0, 28e Zehnder (Almquist, Hofmann) 2-0, 36e Senteler (Martschini) 3-0, 40e Hofmann (O’Neill / 4 c 3) 4-0, 50e O’Neill (Senteler, Hofmann / 5 c 4) 5-0, 51e Herzog (Martschini) 6-0. Zoug: Genoni; Geisser, Djoos; Schlumpf, Almquist; Gross, Kreis; Stadler; Klingberg, Kovar, Cehlarik; Simion, O’Neill, Hofmann; Martschini, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Suri; Zehnder. Entraîneur: Tangnes. Lausanne: Punnenovs (51e Huet); Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Chamorel; Hügli, Jäger, Raffl; Kovacs, Emmerton, Salomäki; Riat, Fuchs, Pedretti; Bozon, Audette, Kenins; Maillard. Entraîneur: Ward. Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ contre Lausanne.Notes: Zoug sans Hansson (blessé), De Nisco (surnuméraire) ni Abdelkader (suspendu). Lausanne sans Stephan, Heldner, Holdener, Krakauskas (blessés), Panik (surnuméraire), Almond (malade), Sekac (suspendu), Sidler (CM U20).

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

