Festival jeunesse à Morges – Le Diabolo éveille depuis dix ans aux arts vivants En une décennie, la manifestation pour les 2-10 ans a trouvé son public avec son combo spectacles et ateliers en plein air. Et poursuit sur sa lancée. Rebecca Mosimann

Le spectacle musical «L’enfant do» de la Cie TaMiErO, destiné aux 2 à 5 ans, interroge la délicate question du sommeil chez les tout-petits. À découvrir pendant le festival. Philippe Pache

«On ne peut pas aller au Diabolo festival sans voir au moins un spectacle!» Telle est la devise de la manifestation culturelle destinée aux 2 à 10 ans. Le rendez-vous familial par excellence fête déjà ses 10 printemps les 25 et 26 juin sur le site du Théâtre de Beausobre à Morges. Avec un succès jamais démenti dès ses prémices. La fréquentation est allée crescendo, passant rapidement de 2500 à quelque 9000 petits et grands visiteurs, vite accros à ces deux journées de l’année où se mêlent spectacles scéniques et ateliers en tous genres.