Événement à Morges – Le Diabolo Festival attire plus de 2800 personnes Cette 9ème édition avait été repoussée à octobre dans un «format de poche» en raison de la situation sanitaire.

La 9e édition du Diabolo Festival à Morges a proposé des ateliers créatifs, des jeux, de la musique, du théâtre, du cirque et des contes. Diabolo Festival

Dans sa version redimensionnée, la manifestation a pu accueillir tout au long du week-end 700 enfants et adultes par demi-journée, indiquent ses responsables dans leur communiqué.

Pour cette édition 2021 «sans superlatifs, mais en vrai et en communion entre le public et les artistes», la mission est accomplie, selon eux: les spectacles et les ateliers créatifs proposés ont presque tous affiché complets dès l’ouverture du festival.

Deux concerts d’Henri Dès en janvier

Ce dernier va encore jouer les prolongations en proposant deux concerts d’Henri Dès les 22 et 23 janvier 2022 au Théâtre de Beausobre. Ils affichent d’ailleurs déjà complets, selon les organisateurs.

Le Diabolo Festival sera de retour pour fêter ses dix ans dans un nouvel écrin les 25 et 26 juin 2022. Le site de Beausobre, qui aura achevé sa mue et sera doté de nouveaux espaces, verra une nouvelle fois retentir les rires des enfants pour un week-end riche en surprises et placé sous le signe des arts vivants et du partage d’activités en famille, annoncent les responsables.

