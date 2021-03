«Le dictateur»

Souvenir d’une projection

À propos de l’article intitulé «En 80 ans, «Le dictateur» de Chaplin n’a pas perdu sa voix» («24 heures» du 12 mars 2021).

Les premières projections du «Dictateur», le grand film de Chaplin, dans un cinéma lausannois datent sauf erreur de 1946. J’avais 13 ans et ne me souciais évidemment pas des commentaires de notre presse locale. Je me souviens en revanche très bien des avis très mitigés de mon entourage, non pas tellement à propos du film proprement dit (on y admirait sans réserve le génie du cinéaste), mais de l’opportunité de projeter ce film-là au sortir de la guerre.