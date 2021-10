L’art choral en convalescence – Le difficile chemin pour faire battre à nouveau les chœurs L’arrêt de la pratique chorale durant la pandémie a été un choc pour les sociétés de chant. La reprise mélange soulagement, enthousiasme, inquiétudes et divisions. Matthieu Chenal

À moins de 30, les Vocalistes Romands dirigés par Renaud Bouvier répètent sans certificat Covid à l’église Saint-Laurent à Lausanne, mais masqués et avec distance. Pour les concerts, ils enlèvent les masques. Christian Brun

L’arrêt complet des activités chorales au printemps 2020 puis, après la parenthèse estivale très restrictive, l’interdiction par le Conseil fédéral du chant choral amateur du 28 octobre 2020 au 19 avril 2021 ont représenté un cataclysme inimaginable pour les sociétés chorales dans le pays. «On n’a jamais connu ça!» est l’expression récurrente dans la bouche des chefs de chœurs qui ont passé leur temps à repousser, voire à annuler des concerts et à chercher du financement plutôt qu’à faire de la musique.

Cette crise va laisser des traces dans le milieu, y compris financier (voir infographies), et elle a été affrontée de manière très différente d’un chœur à l’autre, entre pause quasi complète et activisme intense avec les outils numériques. À l’heure d’une reprise qui s’annonce copieuse et pleine d’espoirs (lire agenda), une étude analyse la manière dont les chœurs ont fait face à la situation. En voulant tirer un bilan provisoire de ces mois d’épreuve, la cheffe Céline Grandjean a réalisé une enquête auprès des 200 sociétés chorales du canton et reçu les réponses d’un tiers d’entre elles. «Je pensais qu’en terminant cette étude on serait sorti d’affaire, mais ce n’est pas le cas!» constate amèrement la jeune musicienne. Ce sondage très riche d’informations, la nouvelle présidente de l’Association vaudoise des directeurs de chœurs (AVDC) l’a présenté le 18 septembre dans le cadre du colloque «Vie chorale en Suisse» à l’Université de Berne.