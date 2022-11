Mon animal et moi – Le dimanche, «Flocon» fait la grasse matinée Chef d’un restaurant italien réputé de Lausanne, Fausto s’est pris d’amour pour un lapin bélier nain du Canada. Entre eux, la complicité est totale.

Saskia Galitch

Fausto Giorgetti et «Flocon», une belle complicité. CHRIS BLASER

Quand un chef italo-tessinois rencontre un lapin, on se dit que les carottes sont cuites pour l’animal. Eh bien… mauvaise pioche! La preuve par la relation aux petits oignons qui unit Fausto et Flocon depuis un plus de deux ans: «Sa présence me donne de la joie, de l’affection et c’est un ami à qui je parle beaucoup. Je ne sais pas s’il me comprend, mais j’en ai souvent l’impression en tout cas!» sourit le patron du fameux Via Valentino, à Lausanne, en cajolant la petite boule de poils tout ébouriffée lovée au creux de son bras. Flocon lève alors la tête et regarde Fausto avec une infinie douceur, comme pour confirmer: «Oui, oui, t’inquiète!»