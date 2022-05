Communauté régionale de la Broye – Le directeur de la Coreb part à la suite d’un audit À la tête de la Communauté régionale de la Broye depuis quatorze ans, Pierre-André Arm démissionne et «réoriente sa carrière». Sébastien Galliker DÉVELOPPEMENT SUIT

Directeur de la Coreb depuis 2008, Pierre-André Arm (ici en 2013) a décidé de lâcher son mandat. JEAN-PAUL GUINNARD

Les couacs de fonctionnement de la Communauté régionale de la Broye (Coreb) lui avaient valu un audit. Son directeur, Pierre-André Arm n’y a pas résisté. «Le comité directeur a toujours voulu maintenir la confiance avec la direction, mais il a préféré réorienter sa carrière professionnelle et a présenté sa démission», ont commenté les préfets Nicolas Kilchoer et Olivier Piccard, respectivement président et vice-président de la Coreb, ce mardi lors d’une conférence de presse, à l’Aéropôle de Payerne

«Le comité directeur a toujours voulu maintenir la confiance avec la direction, mais Pierre-André Arm a préféré réorienter sa carrière professionnelle.» Nicolas Kilchoer et Olivier Piccard, préfets

Dans les grandes lignes, l’analyse de fonctionnement, qui ne concernait nullement d’éventuelles infractions pénales, mentionne qu’aucun dysfonctionnement majeur n’a été détecté. Par contre, la société Compas Management Services, à Neuchâtel, a tiré un catalogue de mesures d’améliorations au terme des 26 entretiens réalisés.

Directrice adjointe de la Coreb, Christelle Losey Mosimann, ici aux côtés des préfets Nicolas Kilchoer et Olivier Piccard, en devient directrice ad interim. SÉBASTIEN GALLIKER

Réorganisation lancée

Il s’agit de procéder à la définition d’une stratégie claire et ciblée par domaine d’activité stratégique (DAS), de renforcer le rôle du Comité directeur et le recentrer sur sa mission de conduite stratégique, d’améliorer le management opérationnel de la Coreb et de développer sa communication. Cette réorganisation sera lancée sous la conduite de la directrice adjointe Christel Losey Mosimann, nommée directrice ad interim. Pierre-André Arm est libéré de ses fonctions dès la fin de ce mois.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.