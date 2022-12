Organisation humanitaire – Le directeur de la Croix-Rouge suisse doit partir À cause de divergences, le Conseil a décidé de se séparer de son président. Quatre des dix membres ont par ailleurs démissionné.

Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse (CRS) depuis 2008, a été démis de ses fonctions (archives). KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse (CRS), doit partir à la fin de l’année. Selon l’organisation, il est démis de ses fonctions en raison de divergences de vues sur des questions de direction. Quatre des dix membres du comité directeur ont démissionné.

Le Conseil de la Croix-Rouge suisse a décidé, lors de sa séance du 15 décembre, de se séparer de son directeur de longue date, Markus Mader, écrit jeudi soir l’organisation dans un communiqué. Elle confirme ainsi une information rapportée par le portail en ligne du Tages-Anzeiger.

La séparation a lieu à la fin de l’année, a déclaré le porte-parole de la CRS Raymond Ruch à l’agence de presse Keystone-ATS. Il n’a pas donné d’autres précisions.

Selon le Tages-Anzeiger, citant M. Mader, ce dernier n’aurait été ni informé ni entendu sur les raisons de cette décision. M. Mader, 59 ans, est directeur de l’organisation humanitaire depuis 2008.

Nouvelles élections

Barbara Schmid-Federer, présidente de la CRS, remercie dans le communiqué M. Mader pour «son travail extraordinaire» en tant que directeur. Le Conseil le remercie pour son engagement et ses services rendus à la CRS», ajoute l’ancienne conseillère nationale zurichoise, qui préside le Conseil de la Croix-Rouge depuis juin.

En outre, quatre membres de l’organe de direction ont démissionné avec effet immédiat à l’issue de la séance de jeudi. Les six membres restants convoqueront «dans les meilleurs délais» une Assemblée de la Croix-Rouge afin de procéder aux élections de remplacement nécessaires, précise le communiqué.

La directrice adjointe Karolina Frischkopf dirigera le siège de la CRS jusqu’à nouvel ordre et assure la continuité, selon l’organisation.

Plus de 20 ans de service

Markus Mader est actif depuis plus de 20 ans au sein de la Croix-Rouge suisse. Avant son poste de directeur, il était président de l’association cantonale Croix-Rouge saint-galloise et membre de la commission de contrôle de gestion de la CRS. Ce diplômé en sciences politiques a été délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pendant plusieurs années et a voyagé au Sri Lanka, au Pérou, au Pakistan et en Afghanistan.

La Croix-Rouge suisse est la plus ancienne et la plus grande organisation humanitaire de Suisse. Elle regroupe 24 associations cantonales, quatre organisations de sauvetage, Transfusion CRS Suisse, la Fondation humanitaire CRS ainsi que le siège CRS.

ATS

