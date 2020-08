Départ subit dans la Broye – Le directeur de l’Office du tourisme part après trois mois Arrivé le 1er mai, Philippe Sproll n’a pas prolongé son expérience à Estavayer-Payerne au-delà de son temps d’essai. Frédéric Ravussin

Arrivé de l’Oberland bernois au printemps, Philippe Sproll quitte la Broye pour le Valais à la mi-été. DR

De coup de foudre à coup de théâtre en quelques mois. Quelques jours après son entrée en fonction à la tête de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac/Payerne et région en mai dernier, le Tessinois de naissance Philippe Sproll concédait avec plaisir avoir été foudroyé par les beautés naturelles de la Broye, lacustres particulièrement. Moins de trois mois plus tard, il informait ses sphères dirigeantes de son intention de quitter son poste au terme de son temps d’essai. Depuis le 1er août, le tourisme broyard n’a donc plus de directeur, comme l’a révélé «Le Républicain» la semaine dernière.

Proposition impossible à refuser

Pour la présidente de l’Office du tourisme, Anne Meyer Loetscher et toute son équipe, c’est évidemment la douche froide au milieu de la saison chaude, même si l’on se défend de toute erreur de casting: selon elle, ce départ n’a rien à voir ni avec son travail dans la Broye, ni avec ses nouveaux collaborateurs. Du reste, le principal intéressé se contente d’avancer qu’une «opportunité s’est offerte» à lui pour justifier sa décision subite. Sa désormais ancienne patronne en dit davantage. «Il a reçu une offre d’une station valaisanne dans laquelle il a des liens familiaux. Le genre de proposition qu’on ne peut pas refuser. C’est un poste qui n’était pas encore libre au printemps dernier.»

En arrivant depuis l’Oberland bernois, le quadragénaire avait quelques idées en tête quant au tourisme de cette région intercantonale. L’extension des frontières via l’accentuation des collaborations avec les destinations limitrophes (Moudon, Morat et Avenches) devait selon lui permettre de donner davantage de place à cette destination touristique à l’échelle nationale, voire internationale. Concrètement, Philippe Sproll imaginait la mise sur pied d’une manifestation qui engloberait l’ensemble de ce territoire élargi.

Une intention de développement que pourrait reprendre son successeur dont le processus d’engagement sera lancé à la mi-août. Dans l’idéal, ce dernier devrait prendre ses fonctions début 2021. En attendant, l’Office du tourisme broyard fonctionnera avec ses propres ressources. Inatteignable vendredi, Anne Meyer Loetscher confiait dans «La Broye Hebdo» de jeudi qu’elle disposait d’une «équipe […] très performante» et que le comité de l’association allait «rencontrer prochainement chaque collaboratrice et collaborateur pour voir comment s’organiser jusqu’à l’arrivée de la ou du remplaçant de Philippe Sproll».