Nomination à la tête de l’HRC – Le directeur de Nant reprendra les rênes de Rennaz Christian Moeckli, 55 ans, dirigera l’établissement hospitalier intercantonal à partir de l’été prochain. Il a été choisi parmi 80 candidatures. Stéphanie Arboit

Christian Moeckli, ici en 2016 sur le chantier du futur Centre de jour de Vevey. Après cinq ans à la tête de la Fondation de Nant, il prendra les rênes de l’Hôpital intercantonal de Rennaz d’ici à l’été. Chantal Dervey

«Autant son parcours et ses compétences, mais surtout ses grandes qualités relationnelles et sa vision juste des enjeux nous ont convaincus.» Ainsi s’exprime Brigitte Rorive Feytmans, présidente du Conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), dans un communiqué annonçant ce mercredi la nomination du futur directeur de l’institution intercantonale. Christian Moeckli, à la tête de la Fondation de Nant depuis cinq ans, prendra les rênes de l’HRC dès l’été prochain. D’ici-là, l’ex-directeur du CHUV, Pierre-François Leyvraz, continuera d’exercer l’intérim.

Le Conseil d’établissement a désigné Christian Moeckli «de manière unanime, au terme d’un processus d’examen particulièrement rigoureux et approfondi de quelque 80 candidatures».

Né en 1965 et titulaire d’une licence ès sciences politiques de l’UNIL, Christian Moeckli est au bénéfice d’une formation post-grade en gestion d’entreprises à Zurich et en management des Ressources humaines à l’Université de Genève. «Son riche parcours de cadre dirigeant dans des institutions parapubliques, sa pratique du management de transition dans le domaine de la santé, du social et de l’éducatif et son approche collégiale ont convaincu le Conseil d’établissement» qu’il était le bon candidat pour remplir les missions de l’hôpital mais surtout pour redresser les finances.

Pour rappel, l’HRC a perdu 18 millions pour son exercice 2019, un trou trois fois plus élevé que prévu, qui avait été caché aux députés et avait déclenché des audits commandés par le Conseil d’État. La situation était grave: sans aide du Canton, l’HRC n’aurait pas pu payer les salaires de ses employés.

Après de nombreux départs et des burn-out, la rupture du dialogue avec le personnel avait contraint l’ancien directeur de démissionner fin mai 2020. Quelques jours auparavant, les syndicats avaient appelé à «un renouvellement immédiat de la direction», arguant que toute discussion avec cette dernière était impossible, pendant de longs mois «au prétexte du déménagement, ensuite pour le post-déménagement, puis pour la crise sanitaire et maintenant (ndlr: en mai) en raison du programme d’économies».

Selon les audits, il n’y a pas eu de malversations. Mais les députés se prononceront sur une éventuelle commission d’enquête parlementaire sur l’hôpital.