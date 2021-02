Régies publiques – Le directeur des HUG renonce à son augmentation de salaire Motif invoqué: cette hausse a été ressentie négativement dans cette période où de nombreuses personnes vivent avec difficulté la crise sanitaire. Laurence Bezaguet Grobet

Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, Bertrand Levrat. Laurent Guiraud

«La communication du réajustement de salaire du directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été ressentie négativement dans cette période où de nombreuses personnes vivent avec difficulté la crise sanitaire que nous traversons», relève la direction de la communication des HUG, dans un communiqué que la «Tribune de Genève» vient de recevoir.

Résultat: Bertrand Levrat, patron des HUG, a décidé de renoncer à son augmentation de salaire de 70’000 francs (ndlr: de 379’595 à 450’000 francs par an). Il considère que «les sujets de discussions autour des HUG devraient être la prise en charge des patient·e·s, la recherche et l’enseignement et non la question de sa rémunération».

Il rappelle «son engagement entier et total pour les patient·e·s, les collaboratrices et les collaborateurs des HUG ainsi que pour la communauté genevoise.»

Développement suit.