Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon – Le directeur du centre médical et des bains a été licencié Durement frappé par la pandémie, le groupe BOAS avance des raisons économiques pour expliquer cette décision qui intervient dans le contexte de plusieurs autres départs. Frédéric Ravussin

Avec les règles 2G et 2G+, les entrées au Centre thermal d’Yverdon ont plongé. FLORIAN CELLA

Les temps sont durs pour le milieu touristico-hôtelier, mis à rude épreuve depuis deux ans. Ce n’est un secret pour personne et ce ne sont pas les dirigeants de BOAS, à la tête du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains depuis fin 2015, qui viendront dire le contraire. En fin de semaine dernière, le groupe vaudois s’est séparé de Didier Brocard, directeur du centre médical et des bains. Un licenciement qui intervient dans un contexte financier pour le moins tendu.