Ivan Rivier prend sa retraite – Le directeur du Lausanne Palace s’en ira à l’été Après cinq ans à Lausanne, le passionné de voyages et d’opéra annonce son départ pour une préretraite active. David Moginier

Ivan Rivier avait cette élégance naturelle qui convient à l’hôtellerie de luxe. ODILE MEYLAN

Il ne sera finalement resté que moins de cinq ans à la tête du Lausanne Palace: Ivan Rivier, son directeur général depuis le 1er novembre 2016, a annoncé prendre sa préretraite l’été prochain. Celui qui aura 62 ans le 30 mai va donc quitter cet hôtel qui semblait fait pour lui, élégant de pied en cap, aimable et chaleureux. Le natif de Jouxtens-Mézery (où il réside toujours) a vécu cette année de Covid comme la période «la plus difficile qu’il m’ait été donné de vivre», selon le «Gault&Millau».

Celui qui aime tant les contacts a en effet dû subir une année déprimante dans un hôtel déserté, avec des équipes réduites au minimum pour tenir compte des difficultés de la branche du tourisme. Il reste jusqu’à l’été, avec l’espoir de revenir à la normale avec ses collaborateurs avant de profiter de ses amis et de sa famille. Il a mûri sa décision pendant plusieurs mois avant de l’annoncer, ajoutant que la pandémie de cette année n’a eu aucune influence sur son choix.

Étudiant de l’École hôtelière de Lausanne, volée 1986, il y reviendra trois ans plus tard comme directeur des opérations, ce qu’il restera deux décennies durant. En 2001, il devient directeur de Beau-Rivage Genève, petit palace familial où son sens de l’accueil légèrement suranné fait merveille jusqu’à son retour lausannois en 2016, pour prendre la succession de Jean-Jacques Gauer dans le palace du Grand-Chêne.

Le passionné d’opéra et de voyages combine parfois ses deux passions pour assister à une représentation à Milan ou à New York. Il pourra encore davantage en profiter, comme il pourra séjourner plus longtemps dans la maison qu’il possède au sud de la France. Et il en profitera pour lire encore plus, un autre de ses loisirs.

Son successeur à la tête du Lausanne Palace n’est pas encore connu.