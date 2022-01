Institution à Lausanne – Le directeur du futur musée des sciences naturelles a été nommé Le Lausannois Nadir Alvarez, spécialiste en biologie de l’évolution et en écologie, prendra ses fonctions en août prochain.

Le futur musée sera multisite: les musées de géologie et de zoologie demeureront au Palais de Rumine (photo), tandis que Jardins botaniques de Montriond et du Pont-de-Nant resteront là où ils sont. KEYSTONE

Le futur Muséum vaudois des sciences naturelles, qui réunira en 2023 les Musées cantonaux de géologie, de zoologie ainsi que les Jardins botaniques cantonaux, a trouvé un directeur. Il s’agit de Nadir Alvarez, un Lausannois de 44 ans qui entrera en fonction en août prochain.

Abo Politique muséale Vaud veut faire de Rumine son Palais des savoirs Éditorial «Mon Rumine, ma bataille»… gagnée! Actuellement professeur titulaire de l’Université de Genève, Nadir Alvarez est membre du comité de direction, conservateur en chef et responsable de l’unité recherche et collections du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.

Nadir Alvarez est actuellement professeur titulaire de l’Université de Genève. ARC/Jean-Bernard Sieber

Spécialiste en biologie de l’évolution et en écologie, il «s’est construit une solide reconnaissance tant locale, nationale qu’internationale grâce à la publication de plus de 120 articles ou chapitres de livres scientifiques», indique jeudi l’État de Vaud dans un communiqué.

Le nouveau directeur a été choisi après l’examen de près de 30 dossiers de postulation.

Vaste collection

Pour mémoire, le futur Muséum cantonal des sciences naturelles abritera des collections dépassant les six millions d’objets physiques ou numériques. Il sera la troisième plus importante institution de ce type en Suisse et la plus grande réunissant botanique, géologie et zoologie.

Le musée sera multisite: les musées de géologie et de zoologie demeureront au Palais de Rumine, tandis que Jardins botaniques de Montriond et du Pont-de-Nant resteront là où ils sont.

Les directeurs actuels restent en fonction en 2022. Deux d’entre eux partiront toutefois à la retraite au cours de cette année, soit Michel Sartori (Musée cantonal de zoologie) et François Felber (Jardins botaniques cantonaux). Gilles Borel (Musée cantonal de géologie) continuera, lui, de travailler sur les projets de valorisation du Palais de Rumine et la concrétisation du Palais des Savoirs.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.