Carnet noir – Le directeur du WSL perd la vie dans un accident au Groenland La direction et le personnel de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) sont profondément attristés et bouleversés par cette tragédie.

Konrad Steffen se trouvait au Groenland pour une campagne de mesures (archives). WSL

Le directeur de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a perdu la vie dans un accident durant le weekend au Groenland. Konrad Steffen y était pour une campagne de mesures. Sur le site du WSL, la direction et le personnel se disent profondément attristés et bouleversés par cette tragédie.

«En la personne de Konrad Steffen, nous perdons non seulement le directeur de notre institut, mais aussi un scientifique engagé, et surtout une personnalité exceptionnelle et un ami généreux. Il nous manquera à tous», est-il écrit.

Les affaires courantes seront gérées temporairement par Christoph Hegg, vice-directeur du WSL.

ATS/NXP