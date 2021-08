Théâtre du Jorat – Le directeur Michel Caspary s’en va La Grange sublime va se chercher une nouvelle gouvernance, après l’annonce de la retraite anticipée de l’ancien journaliste, en place depuis douze ans. Gérald Cordonier

Michel Caspary dirige le Théâtre du Jorat depuis 2010. Il quittera son poste le 31 mars 2022. KEYSTONE

«C’était le bon moment pour penser à l’avenir!» C’est d’une seule voix que parlent Christian Ramuz, président du conseil de fondation du Théâtre du Jorat, et Michel Caspary, directeur en place depuis 2010 de cette Grange sublime.

Par communiqué de presse, ils ont annoncé, vendredi matin, les changements prévus à la tête du célèbre théâtre de Mézières. Dès avril 2022, l’ancien critique théâtre de «24 heures» partira en retraite anticipée.

«Douze ans, c’est une belle longévité pour un directeur de salle, confie Michel Caspary. Ma décision était dans l’air du temps depuis un moment mais, après mûre réflexion, j’ai choisi de quitter mon poste en même temps que Florence Boldrini, l’administratrice du théâtre qui a fait valoir son droit à la retraite. Elle a été mon amie et mon ange gardien durant toutes ces années. Choisir de changer de voie en même temps qu’elle est symboliquement très fort et je laisse ainsi une pleine marge de manœuvre aux personnes qui nous remplaceront. C’est une décision simple et claire, fluide et sereine. Je partirai en étant fier du travail accompli.»