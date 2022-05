Prison de La Croisée – Le directeur quitte la prison pour les pompiers À la tête de la prison d’Orbe depuis moins d’un an, Florian Dubail, annonce sa démission. Il va administrer la nouvelle association «Secours Sud Fribourgeois». Fabien Lapierre

Après huit années à diriger des prisons vaudoises, le Jurassien d’origine va œuvrer pour les services de secours du sud fribourgeois. ARCHIVES

Il sort de prison plus tôt que prévu. Après seulement dix mois en fonction, Florian Dubail prendra congé de son poste de directeur de La Croisée, à Orbe. Sa démission sera effective au 31 août. Nommé à ce poste en mai 2021, il avait pris ses fonctions en novembre, mais avait dû jongler avec la direction des deux prisons lausannoises jusqu’en février 2022, le temps qu’un remplaçant par intérim soit trouvé. Il avait dirigé pendant plus de sept ans la prison du Bois-Mermet et l’Établissement du Simplon.