Arrivée à Ge/Servette – Le directeur sportif des Aigles a réussi un nouveau joli coup Marc Gautschi a engagé Josh Jooris, le Canadien à licence suisse qui évoluait au Lausanne HC, et équilibré son effectif. De quoi permettre la venue, à terme, d’un 2e défenseur étranger. Grégoire Surdez

Josh Jooris a rejoint les Vernets ce vendredi matin. FRANK MENTHA

Marc Gautschi est le spécialiste des coups de dernière minute. Dans une autre vie, il devait être le roi pour dénicher la perle rare lors des soldes d’hiver: ce joli pantalon de marque, taille M, et qui lui allait à ravir. Le Bernois a un certain savoir-faire. Il faut donc lui rendre grâce et le faire savoir. Son dernier move, comme disent les introduits du milieu du hockey, est la venue avec effet immédiat de Josh Jooris. L’attaquant du LHC a résilié son contrat qui courait jusqu’à la fin de cette saison pour rejoindre les Vernets.

Il y a un peu moins de douze mois, juste avant que le championnat ne reprenne ses droits, le directeur sportif avait déjà réussi un premier tour de magie avec la complicité de Petr Svoboda, l’homme tout-puissant qui gère la marche du rival lémanique. Tyler Moy et Joël Vermin avaient rejoint Genève en échange de Petr Cajka, Floran Douay, Tim Bozon et Guillaume Maillard. Selon plusieurs observateurs, la fine manœuvre de Marc Gautschi s’apparentait au casse de la décennie.