Venezuela – Le dirigeant d’opposition vénézuélien Freddy Guevara libéré Accusé de «trahison à la patrie» et de «terrorisme», Freddy Guevara, proche de l’opposant Juan Guaido, avait été arrêté le 12 juillet.

Freddy Guevara, le 9 septembre 2020, à Caracas. AFP

L’ancien député vénézuélien Freddy Guevara, proche du chef de l’opposition Juan Guaido, a été remis en liberté dimanche soir après plus d’un mois de détention.

«Tant qu’aucune solution politique n’est trouvée ici au Venezuela, je sais que ma liberté est conditionnelle, comme l’est celle de tous les Vénézuéliens», a déclaré Freddy Guevara à la presse dans sa résidence peu après son élargissement. Son avocate, Teresly Malavé, a dit ignorer le motif et les conditions de sa libération.

Freddy Guevara avait été arrêté le 12 juillet et était depuis détenu au siège des services de renseignement, où il est tombé malade du Covid-19. Le procureur l’a accusé de «trahison à la patrie» et de «terrorisme», l’estimant impliqué dans des affrontements entre policiers et groupes criminels à Caracas quelques jours plus tôt.

Ancien leader étudiant

Sa libération intervient alors que représentants du gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro et de l’opposition ont entamé des pourparlers au Mexique, sous la médiation de la Norvège, dans l’espoir d’aboutir à un règlement de la crise politique dans le pays. Parmi les points de négociation figure la libération des prisonniers politiques.

Ancien leader étudiant, Freddy Guevara, 35 ans, avait déjà été accusé par le pouvoir d’incitation à la violence lors de grandes manifestations de l’opposition en 2017. 125 personnes avaient perdu la vie entre avril et juin 2017. Il s’était enfui au Chili avant d’être gracié par le président vénézuélien Nicolás Maduro.

AFP

