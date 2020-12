Monarchie espagnole – Le discours très attendu du roi après un an de scandales Dans son allocution de Noël, Felipe VI devra réaffirmer l’intégrité de la couronne face à ceux qui réclament l’abolition de la monarchie, malgré l’exil de Juan Carlos. Cécile Thibaud, Madrid

Le roi Felipe a coupé les ponts avec son père, l’ex-roi Juan Carlos, pour préserver l’avenir de la monarchie et permettre l’accession de sa fille Leonor au trône. AFP

De quoi parlera-t-il? Va-t-il marquer ses distances et réprouver la conduite paternelle? Le traditionnel discours de Noël du roi Felipe VI, qui sera diffusé à la télévision ce 24 décembre au soir, est très attendu. Il arrive au terme d’une année marquée par une série de scandales autour de son père, le roi émérite Juan Carlos, et sera examiné à la loupe par ceux qui essaieront d’y trouver des indices sur l’avenir de la royauté.

«À quoi sert une monarchie si elle n’est pas exemplaire?» Antonio Zarzalejos, chroniqueur politique

Jamais sans doute le prestige de la couronne n’aura été aussi bas, et certains, parmi les jeunes surtout, commencent à mettre en doute la continuité de l’institution. «À quoi sert une monarchie si elle n’est pas exemplaire?» interroge le chroniqueur politique Antonio Zarzalejos, qui, depuis des mois, prévient que la seule survie possible passera par la transparence et des gestes forts de la part du roi.