«Esprit vaudois, où es-tu?» Tel est le thème du cycle de conférences-débats de l’Association Cèdres Réflexion, au Centre culturel Les Terreaux, à Lausanne, depuis l’automne 2021. L’ancien chancelier d’État, Vincent Grandjean, en charge entre autres du protocole et du carnotzet cantonal, était l’invité, le 28 novembre, pour l’illustrer au niveau du gouvernement qu’il a servi du 1er août 1997 au 30 septembre 2021. Il a dressé un bilan sensible et panoramique de ces années fébriles du canton qui a depuis retrouvé sa superbe. Les discussions de carnotzet? Aucune allusion de l’orateur, aucune question de l’auditoire. Je n’ai pas osé!

Pour avoir publié plus de 650 pages sur l’histoire de l’administration, je constate ses parts indicibles, irrationnelles et relationnelles. Il suffit de lire les textes officiels, le site étatique, les quotidiens pour être convaincu «de sorte» du mystère qui entoure le carnotzet. En font exception les cérémonies de transmission des pouvoirs lors desquelles le nouveau président reçoit, parmi ses attributs, la clef du carnotzet.

«Les membres du gouvernement y recherchent du réconfort et de la solidarité. On s’y risque à dévoiler des secrets du collège et sa position à des «âmes bien intentionnées».

Même un de ses plus assidus pour les parties de cartes avec les conseillers d’État d’alors, le défunt chancelier François Payot, entre 1962 et 1988, évite le vocable dans son ouvrage «Les bons mots du Grand Conseil vaudois», tout en faisant sienne une répartie passe-partout d‘un député: «Quand on sait ce qu’on sait/quand on voit ce qu’on a vu/vous ne m’empêcherez pas de penser ce que je pense».

Et pourtant, le mot carnotzet a été créé et sa pratique ritualisée en 1894, à l’Exposition cantonale vaudoise, à Yverdon. Wikipédia et les dictionnaires de langue française le mentionnent avec son «AOC». «Ses lambris de bois, son mobilier rustique et son confort douillet» le définissent et le distinguent du caveau vigneron. Seuls les initiés y accèdent; habituellement, ils descendent les marches, car il est enterré, borgne et isolé. On s’y réfugie pour échapper au protocole, pour s’étancher et s’épancher, selon les cas, pour «guillonner» (ndlr: boire des verres qu’on remplit au tonneau en retirant le guillon, la cheville bouchant un trou dans le bois).

Au patrimoine immatériel du canton

La place du Château cantonal dispose de ces lieux d’hospitalité des personnes dont les autorités veulent saluer l’action; les membres du gouvernement y recherchent du réconfort et de la solidarité. On s’y risque à dévoiler des secrets du collège et sa position à des «âmes bien intentionnées».

Depuis la nomination de la première femme au Conseil d’État, Jacqueline Maurer-Mayor, en mars 1997, le carnotzet se décline aussi au féminin, d’autant plus qu’aujourd’hui la viticulture est dans le département d’une conseillère d’État. Il reflète en creux les ors du pouvoir. La liste cantonale du patrimoine immatériel l’a mis en relation avec la «verrée». C’est assurément le lieu où l’esprit vaudois se répand le plus fort, discrètement et secrètement. Il agit comme une pinte du bon sens et du goût.

