Population précarisée à Lausanne – Le dispositif pour les sans-abri en phase avec les besoins Les 390’000 francs supplémentaires débloqués par le Conseil communal sont bienvenus, atteste le municipal Oscar Tosato. Lise Bourgeois

Dans l’ancienne Guesthouse, l’Étape a notamment installé des abris compatibles avec l’isolement que nécessite la pandémie. Florian Cella/A

Entre la crise sanitaire et l’arrivée de l’hiver, les sans-abri ont plus que jamais besoin d’attention. C’est l’un des points qui ont occupé les conseillers communaux de Lausanne la semaine dernière lors du débat sur le budget 2021 («24heures» du 10 décembre). Dans deux amendements distincts, le groupe Ensemble à Gauche et les socialistes proposaient respectivement 600’000 francs et 390’000 francs pour 50 ou 30 places supplémentaires dans le dispositif d’hébergement des plus précarisés.

Après discussion, c’est la version à 390’000 francs qui a été retenue, offrant de quoi financer des abris supplémentaires. Cet automne déjà, la Ville a renforcé ses capacités avec un potentiel de 250 places mises à disposition jusqu’au 30 avril 2021. Pour l’instant, le taux d’occupation reste en dessous des 200 places comme le précise le municipal de la Cohésion sociale, Oscar Tosato. Mais les rigueurs du froid et l’évolution de la crise sanitaire pourraient faire gonfler les effectifs.