Mesures contre le coronavirus – Le dispositif «Yverdon solidaire» perdurera grâce à des privés Les commerçants utilisent désormais le service de livraison Dring Dring, qui prend le relais du dispositif mis sur pied par la Ville. Le PS aurait voulu que l’offre reste gratuite. Antoine Hürlimann

Les employés communaux volontaires ont participé à l'action «Ville d’Yverdon solidaire». Florian Cella/24Heures

L’opération «Ville d’Yverdon solidaire», qui permettait d’approvisionner la population vulnérable en produits de première nécessité, a pris fin vendredi. Elle n’est pas pour autant morte et enterrée: depuis lundi, les commerçants partenaires prennent le relais via le service de livraison Dring Dring, qui fera perdurer l’offre.

«Grâce au dispositif lancé le 23 mars, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains est satisfaite d’avoir pu livrer plus de 400 ménages avec l’aide de 140 collaborateurs communaux et 100 bénévoles, écrit-elle dans un communiqué. 1500 livraisons de produits de première nécessité ont été effectuées.» Désormais, les commandes devront être passées directement auprès des commerçants, qui se chargeront de les préparer. Ils informeront ensuite le service Dring Dring de la demande de livraison.

Les bénéficiaires ont été avisés par courrier et par téléphone du transfert du service et ont reçu la liste des commerçants impliqués. Jusqu’au 30 juin, l’entier des frais de livraison, soit 15 francs, est offert: la Ville subventionne à hauteur de 10 francs le coût de la livraison via son Agenda 21 et 5 francs sont pris en charge par Dring Dring. Dès le 1er juillet, le commerçant facturera un tiers au client, tandis que les deux tiers restants seront équitablement partagés entre la Ville et le commerçant.

Les coûts pointés du doigt

Dans son programme de relance post-Covid-19, la section locale du Parti socialiste appelait de ses vœux le maintien de cette prestation, dont «le succès immédiat a démontré l’utilité d’un tel service pour les personnes âgées et vulnérables». Cependant, Pascale Fischer, coprésidente du parti à la rose, regrette que l’offre de livraison devienne en partie payante. «Même si la répartition actuelle des coûts profite aux personnes à mobilité réduite, aux commerçants et à Dring Dring, plusieurs bénéficiaires ne pourront pas payer 5 francs chaque fois qu’ils ont besoin de se faire livrer des denrées essentielles, argumente-t-elle. Sur le mois, cela peut représenter des sommes conséquentes selon les budgets.» Elle reprend: «Ces frais pourraient être entièrement pris en charge par la Ville et par les commerçants.»

Sur les réseaux sociaux, le PLR yverdonnois a fustigé les mesures proposées par le PS, qu’il qualifie de «plan de dépenses» plutôt que de plan de relance: «Nous souhaitons et soutenons des mesures qui aideront la population à garder ou à retrouver son emploi. Il est urgent que chacun puisse faire face à ses besoins et dépende le moins possible de l’État.»

Jean-Daniel Carrard, le syndic de la cité thermale, ne voit pas non plus les choses du même œil. «Le service de livraison était gratuit puisqu’il était assumé par des employés de la Ville qui ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail à cause des différentes consignes sanitaires, explique-t-il. Certains commerces ont déjà une offre de livraison et nous ne souhaitons pas nous substituer à des privés.» Par ailleurs, l’édile annonce que la demande a considérablement baissé depuis le début du déconfinement. «Nous sommes passés de 60 commandes par jour, au plus fort de la crise, à une dizaine actuellement. Ce n’est toutefois pas négligeable et c’est pour continuer d’aider les personnes qui en ont besoin que nous avons voulu que ce service soit maintenu.»

Par ailleurs, afin de répondre aux autres questions et demandes en lien avec le Covid-19, le Service de la jeunesse et de la cohésion sociale a mis sur pied, jusqu’à nouvel avis, une permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, au numéro de «Ville d’Yverdon solidaire» (024 423 68 00). «Nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup d’angoisses, et même de la détresse, et que certaines personnes avaient juste besoin de s’exprimer», confie Jean-Daniel Carrard.

Commerces partenaires Afficher plus L’Épicerie Vrac, place Pestalozzi 3, 024 426 07 16 Péchés et Gourmandises, rue du Lac 8, 024 425 29 32 Pharmacie du Lac, rue du Lac 13, 024 425 30 58 Boulangerie-Chocolaterie Gerber Wyss, rue du Four 15, 024 426 08 08 Épicerie Coin de la Plaine Sàrl, rue Saint-Roch 6, 024 426 05 50 Pain à l’Ancienne Boulangerie du Château, rue de la Plaine 10, 024 425 31 25 Confiserie Schneider, route de Lausanne 10, 024 425 20 35 Marchés des Moulins Sàrl, rue des Moulins 99, 024 425 71 00 OGIZ SA, rue des Uttins 36, 024 447 40 40 Marché de la rue d’Orbe, rue d’Orbe 51, 024 420 29 46 Boucherie des Uttins, rue des Uttins 22, 024 445 37 58 Boucherie Leuba SA, rue du Collège 16, 024 425 26 40 Le Coin Bio, rue du Lac 1, 024 479 29 29 Bonotto SA, rue de Montagny 25, 024 447 35 25 Manor, rue du Lac 40, 024 424 06 99