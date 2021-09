Coup de gueule de Rossellat – Le district de Nyon demande un nouveau gymnase Le syndic de Nyon demande à ses homologues et à la députation de l’Ouest vaudois de réagir face au manque de classes. Raphaël Ebinger

Les portes du Gymnase de Nyon restent fermées pour une partie des élèves habitant Nyon et Gland. Il manque des classes dans l’école post-obligatoire du Canton. Patrick Martin

Le Gymnase de Nyon devient le symbole du mécontentement du district de Nyon face à la politique d’investissements du Canton, souvent accusé d’oublier cette région riche. Depuis que des parents se sont plaints que leur progéniture soit enclassée dans le Grand Lausanne, faute de place dans l’école postobligatoire située à 200 mètres de leur domicile, les autorités semblent se liguer. Le syndic de Nyon Daniel Rossellat a écrit mardi à l’ensemble de ses homologues du district, ainsi qu’à quelques députés, pour coordonner des actions de lobby auprès du Conseil d’État.

La réaction de Daniel Rossellat fait suite à une intervention au Conseil communal de Nyon. Lundi soir, deux membres des Vert·e·s ont interpellé la Municipalité en lui demandant ce qu’elle pouvait faire pour permettre aux Nyonnais d’étudier près de chez eux. Pour eux, il est injuste pour les familles ayant choisi de s’installer en milieu urbain pour bénéficier des infrastructures de proximité, comme le gymnase, qu’elles en soient ainsi privées.

145 élèves délocalisés

Daniel Rossellat regrette aussi le manque de places dans l’école postobligatoire nyonnaise. Sur les 651 élèves inscrits en première année, 44 habitant à Nyon seront ainsi enclassés ailleurs, a-t-il recensé lundi soir. Et de préciser: au total, ce sont 145 élèves du district de Nyon qui étudieront cette année dans le Grand Lausanne (90), à Morges (15) et à Étoy (40). La plupart résident à Nyon et à Gland.

«C’est un classique. Les investissements sont faibles dans notre région.» Daniel Rossellat, syndic de Nyon

Le syndic n’a pas manqué de tancer la politique cantonale. «Nous pouvons constater que la Ville de Nyon a su anticiper en acceptant de financer la construction de nouveaux collèges et la rénovation des anciens pour près de 130 millions depuis 2012. Cela afin de faire face à la hausse des élèves dans le secteur obligatoire. Dans ce domaine, le Canton ne brille pas par son sens de l’anticipation, puisqu’il n’existe aucun projet de nouveau gymnase dans le district.» Mardi, Daniel Rossellat n’en démordait pas: «C’est un classique. Les investissements sont faibles dans notre région.»

Le manque de classes est général. Le Canton a ouvert cette année un gymnase à Bussigny, alors que deux ont été agrandis dans la Broye, à Lausanne et à Étoy. Échallens et Aigle devraient en accueillir un nouveau d’ici à cinq ans. Une école pourrait voir le jour à La Côte en 2030, indiquait le Département de la formation dans «La Côte» le 31 août.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.