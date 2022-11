Tous les coups sont aussi permis dans le monde de l’art regorgeant depuis toujours d’intrigues de cour parfois fratricides qui le rendent si fascinant. Mais aussi si… attractif. Pour ne pas dire lucratif. Alors, faut-il s’émouvoir lorsque des privés comme la Rembrandt Heritage Foundation – très habile dès son intitulé qui associe le nom d’un géant du XVIIe siècle à sa sacro-sainte postérité – lancent un projet de musée virtuel? En promettant de préserver son travail à jamais, une mission qui incombe déjà aux musées traditionnels qui préservent les originaux du peintre qui dessinait avec la lumière.

Faudrait-il donc mettre en doute cette entreprise qui, pour se financer, vend la copie numérique de «La ronde de nuit» découpée en 8000 morceaux d’une valeur de 200 à 300 euros chacun? On peut crier à la vacuité, oui! Sauf que ce marché de l’art 3.0, totalement libre, n’a cure de savoir si on le trouve abusif, prétentieux ou bandit. Et… les vraies questions sont ailleurs. Par exemple dans l’appétence des publics pour de telles initiatives.

Même si elles ne valent pas la rencontre physique avec l’œuvre d’art, leur machine de guerre est en route: on pense aussi aux sons et lumières invitant à s’immerger dans les peintures, par exemple celles de Van Gogh, comme expérimenté l’année dernière à Lausanne. Et elle s’installe en concurrente de l’offre muséale. Peut-être moins docte mais plus grisante, plus facile d’accès en famille et plus expérientielle… pour reprendre le mot à la mode chez les cultureux.

«Les musées d’art ont les moyens de conserver l’avantage en suivant le vent de leur nouvelle définition adoptée cet été.»

Dire qu’il n’y a pas si longtemps, les plus timorés parmi les musées craignaient encore de perdre des visiteurs en développant leur offre internet. Alors que les plus entreprenants ouvraient les vannes libres de droit, pour diffuser le plus largement possible leur collection, comme le Rijksmuseum d’Amsterdam. Il n’y a qu’à piocher! Ce qu’a pu faire la Rembrandt Heritage Foundation pour composer son futur accrochage virtuel.

Les promoteurs du MetaRembrandt Museum estiment être les premiers à proposer un musée virtuel entièrement dédié à l’artiste. Ceux qui auront participé à son financement auront droit à une entrée à vie. Rembrandt Heritage Foundation

Les musées d’art ont néanmoins les moyens de conserver l’avantage sans brader leur intégrité en suivant le vent de leur nouvelle définition adoptée cet été par la faîtière internationale qui inclut la notion de divertissement dans le catalogue de leurs missions.

