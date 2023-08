Nouveau salon de promotion des vins – Le Divinum d’automne s’installe à Aigle La version chablaisienne du salon morgien se déroulera en novembre. Avec une quarantaine de producteurs, majoritairement suisses. Christophe Boillat

Blancs à Morges, rouges à Aigle, Divinum se diversifie. Odile Meylan – Archives 24 h

«Nous avons décidé d’organiser à nouveau notre Divinum d’automne et de le pérenniser à Aigle.» Organisateur de l’événement, Richard Chassot a le sourire. «La ville et la région, grands terroirs viticoles, sont le meilleur point d’ancrage pour notre salon. Surtout dans l’optique du futur Espace événementiel des Glariers. La première édition se déroulera du 8 au 11 novembre. Le Divinum du printemps poursuivra son existence à Morges.»

La manifestation qui se tiendra sous une grande tente, à côté de la halle actuelle des Glariers (qui servira pour l’intendance) offrira une spécificité particulière. «Notre salon d’Aigle sera dédié aux vins rouges, alors que ce sont les blancs à Morges. Avant les fêtes de fin d’année, le public se tourne plus volontiers vers les rouges», indique Richard Chassot.

Les organisateurs entendent privilégier les vignerons suisses. «Nous aurons de 60 à 70% de vins nationaux, dont environ 40% pour le seul Chablais. Le solde viendra de l’international, comme la France ou l’Italie. Côté restauration, nous allons très largement privilégier le terroir de la région. Nous aurons aussi les bières de La Mine à Bex», liste l’organisateur. Pour l’heure, 30 producteurs sont déjà inscrits. «Nous en aurons normalement 40, peut-être 50.»

«Dans notre volonté de privilégier autant le patrimoine que le cyclisme, ce nouveau salon est une très bonne nouvelle pour notre ville et ses vignerons, détaille le syndic Grégory Devaud. Mais pas seulement, puisqu’il mettra donc en valeur les vignerons des Chablais vaudois et valaisans, et les autres terroirs suisses. C’est ce qui nous a décidés. Cette offre est complémentaire avec notre Mondial du chasselas qui est spécifiquement un concours.» La Commune apportera son soutien, financier comme logistique, à une manifestation dont le budget «oscillera entre 250’000 et 300’000 francs», révèle Richard Chassot.

