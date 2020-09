Etats-Unis – Le DJ Erick Morillo est mort Erick Morillo, créateur du tube «I Like to Move It», a été retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach en Floride.

Le DJ Erick Morillo, mondialement connu, a été retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach en Floride. Il devait se rendre dans quelques jours à une audience dans une affaire d’agression sexuelle.

Les policiers qui se sont rendus sur place n’ont pas relevé d’indices pouvant laisser penser à une mort violente, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police de Miami Beach au sujet de cet homme de 49 ans. Il a néanmoins précisé qu’il appartiendrait à l’institut médicolégal de procéder à une autopsie et d’en tirer toutes les conclusions.

Né à New York et élevé une partie de son enfance en Colombie, Erick Morillo s’était fait connaître sous le pseudonyme Reel 2 Real, qu’il a utilisé pour créer le morceau «I Like to Move It» en 1993.

Bien qu’à l’origine de la chanson, il ne fait que de très brèves apparitions dans la vidéo, laissant le champ libre au chanteur trinidadien Mark Quashie, dit The Mad Stuntman.

En parfaite adéquation avec la vague Eurodance, marquée par des tubes comme «No Limit» (2 Unlimited) ou «Everybody Everybody» (Black Box), le titre a connu une belle carrière en Europe.

Le DJ Erick Morillo, en 2011. AFP

Il a notamment été numéro un en France et aux Pays-Bas. Le tube a, plus tard, été réintroduit auprès d’une nouvelle génération dans la bande originale du film animé «Madagascar», du studio DreamWorks.

Après la dissolution de Reel 2 Real, Erick Morillo a poursuivi une carrière de DJ reconnu, dans le milieu de la house music notamment.

Erick Morillo était attendu au tribunal vendredi dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle. La victime présumée affirme avoir été violée dans son sommeil chez le DJ, après une soirée, en décembre. L’ADN de ce dernier a été relevé sur des prélèvements effectués sur cette femme.

ATS/NXP