20 KM de Lausanne – Le DJ Vkee Madison boostera les départs Ancien vainqueur des éditions juniors et ex-footballeur à SLO, le Lausannois donnera du peps aux 10’000 coureurs attendus. Pierre-Alain Schlosser

Les départs des 20 KM seront animés par le DJ Vkee Madison, depuis la piscine de Bellerive. FLORIAN CELLA

Vkee Madison mettra le feu au départ de chaque catégorie des 20 KM de Lausanne. Le DJ installé au MAD depuis quatorze ans et responsable artistique du Jet sera le premier supporter des 10’000 coureuses et coureurs de cette 39e édition.

Derrière les platines, le Lausannois de 45 ans n’est pas qu’un habile programmateur musical, il est aussi un sportif de pointe. Ancien capitaine du Stade-Lausanne-Ouchy, où il a passé douze saisons, notamment sous la houlette du regretté Richard Durr, il a également joué pour le FC Échallens et pour Vevey. «Je me souviens que Richard Durr avait appelé à la maison quand j’avais 17 ans pour me faire jouer contre Naters, raconte le DJ dont le nom à la ville est Vicky Ikarlibond. Le lendemain du match, je me suis blessé à un genou et Richard m’a emmené voir le Dr Blanc. Et il m’a dit: «Petit, tu passeras le flambeau.» Je n’ai jamais oublié ses propos. Depuis, j’ai entraîné les juniors à Lutry, puis à SLO. Et pour la 3e saison, je m’occupe de la 1re du FC Renens en 2e ligue.»