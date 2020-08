États-Unis – Le docteur Fauci a été opéré des cordes vocales L’immunologue de 79 ans Anthony Fauci, devenu une figure appréciée aux États-Unis dans la lutte contre le coronavirus, s’est fait retirer un polype, jeudi.

Le Dr Anthony Fauci est âgé de 79 ans. Keystone

Le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, le plus connu des scientifiques de la cellule de la Maison-Blanche sur le coronavirus, a été opéré jeudi des cordes vocales et se repose chez lui, a confirmé une porte-parole de l’institut.

Anthony Fauci s’est fait retirer un polype de ses cordes vocales, une opération réalisée dans la journée. «Il devrait être de retour en ligne demain et ce week-end, et de retour aux NIH (Instituts nationaux de santé) en personne lundi», a ajouté la porte-parole.

L’immunologue de 79 ans, connu pour sa voix rocailleuse et son accent new-yorkais, est devenu au fil des mois une figure populaire aux États-Unis.

Populaire et menacé

Mais ses avertissements sur un déconfinement précipité l’ont depuis le printemps éloigné du président Donald Trump et de ses partisans, au point qu’il a reçu une protection sécuritaire après des menaces. Il a dit plusieurs fois qu’il n’avait pas pris un seul jour de repos depuis le début de la pandémie en janvier, et qu’il était en état d’«épuisement chronique». Mais il poursuit ses activités, partagées entre son institut, la Maison-Blanche et les interviews et panels auxquels il continue de participer chaque jour.

Après une opération des cordes vocales, en revanche, il est généralement recommandé de parler le moins possible pendant quelques jours afin de faciliter la cicatrisation.

ATS/NXP